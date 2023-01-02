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В разведке рассказали, что держат на контроле ядерную составляющую вооруженных сил рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. рф имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия как тактическое, так и стратегическое. Украина постоянно следит за ее перемещением. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона, сообщает УНН.

Цитата

«Во-первых, мы знаем все места хранения. Во-вторых, мы знаем количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня. Мы постоянно отслеживаем все перемещения всех носителей. Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводит двенадцатое главное управление министерства обороны рф. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию», - отметил Скибицкий.

Детали

По его словам, в ГУР МО Украины есть опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились начиная с 2014 года и раньше.

«То есть, мы знаем все процедурные вопросы. Поэтому ГУР МО Украины постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую вооруженных сил россии», - резюмировал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Дополнение

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, что ждет Украину и россию в 2023 году. 

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