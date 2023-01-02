В разведке рассказали, что держат на контроле ядерную составляющую вооруженных сил рф

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«Во-первых, мы знаем все места хранения. Во-вторых, мы знаем количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня. Мы постоянно отслеживаем все перемещения всех носителей. Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводит двенадцатое главное управление министерства обороны рф. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию», - отметил Скибицкий.



Детали



По его словам, в ГУР МО Украины есть опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились начиная с 2014 года и раньше.

«То есть, мы знаем все процедурные вопросы. Поэтому ГУР МО Украины постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую вооруженных сил россии», - резюмировал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Дополнение

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, что ждет Украину и россию в 2023 году.