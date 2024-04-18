рф продвинулась возле Новокалиново и Ивановки - DeepState

На фронте оккупанты продвинулись неподалеку Новокалиново и Ивановки. Впрочем, держат бои в Очеретино, Бердичах и Красногоровке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Враг продвинулся возле Новокалиново и Ивановки. Продолжаются бои в Очеретино, Бердичах и Красногоровке - DeepState.

Напомним

На Авдеевском направлении, под прикрытием военной авиации, вражеские силы пытались выбить ВСУ с занятых позиций у Семеновки, Новобахмутовки, Очеретино, Первомайского и Новокалиново. Несмотря на 9 атак противника, украинские защитники удержали свои позиции.

На передовой: россияне продвинулись в Очеретино и в 3 населенных пунктах продолжаются бои - DeepState