$44.8550.14
ukenru
19:34 • 5158 просмотра
рф потеряла более 50 тысяч военнослужащих за месяц, Украина — в 10 раз меньше — НАТО
18:24 • 14494 просмотра
Крупнейший металлургический завод Украины готовится полностью остановить производство из-за российских ударов
17:35 • 14782 просмотра
ЕС выделит Украине дополнительные средства на дроны и ракеты уже на этой неделе — фон дер Ляйен
16:39 • 18568 просмотра
Зеленский поддержал энергетическое перемирие с РФ, предложенное Трампом, и отдал соответствующие приказы ВСУVideo
16:17 • 18609 просмотра
В Украине 12 октября будут действовать графики отключения света: «Укрэнерго» сообщило, когда не будет электроэнергии
15:43 • 16875 просмотра
Зеленский обсудил с лидерами Европы объявленное Трампом перемирие, Украина «поддерживает прекращение огня»
14:25 • 18491 просмотра
Трамп объявил, что между Украиной и Россией вступило в силу немедленное «энергетическое перемирие»
14:03 • 17584 просмотра
Зеленский готов провести выборы в Украине при условии полного прекращения огня на 60 дней
11 октября, 13:35 • 16858 просмотра
На США больше нельзя полагаться: в Европарламенте резко раскритиковали Трампа за нападки на Зеленского
11 октября, 12:50 • 15346 просмотра
"путин — мясник, он никогда не будет другом США" — республиканцы раскритиковали соглашение Трампа с Россией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2.7м/с
78%
743мм
Популярные новости
Индонезия эвакуировала восемь орангутанов после пожаров на Борнео11 октября, 10:28 • 17392 просмотра
Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд поделилась трогательными воспоминаниями о нём11 октября, 12:59 • 14739 просмотра
В Киеве ничего не знают об «энергетическом перемирии», о котором объявил Трамп, — FT14:50 • 21554 просмотра
Зеленский не знает о начале «энергетического перемирия», объявленного Трампом, и просит сообщить ему, когда оно начнётся14:55 • 20011 просмотра
Украинцев со счетами в банках ЕС будут проверять по новым правилам — что изменится15:30 • 16601 просмотра
публикации
Международный день девочек отмечают 11 октября: история и цель праздника11 октября, 10:54 • 37024 просмотра
Маммография в Украине: с какого возраста нужно проходить обследование и как сделать его бесплатноPhoto10 октября, 07:15 • 73562 просмотра
Как почистить душевую лейку, убрать налёт и восстановить равномерную струю воды9 октября, 14:52 • 93638 просмотра
В Украине упростили механизм аренды государственных помещений для провайдеров и дата-центров — каких изменений ожидать9 октября, 14:39 • 91484 просмотра
Парижский автосалон Mondial de l'Auto: даты и главные премьерыPhoto9 октября, 13:46 • 94320 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Марк Карни
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Дания
Германия
Реклама
УНН Lite
Легендарный американский певец Манилоу прервал концерт после 2 песен и отменил следующее выступление19:01 • 4268 просмотра
Звезда популярного американского сериала сломал ногу во время съёмок — пострадали ещё 3 человека17:25 • 6764 просмотра
Известная американская певица отменила концерт за несколько часов до начала из-за серьезной угрозы безопасности15:52 • 10781 просмотра
Имя Ярославы Магучих увековечили в космосе: в честь украинки назвали астероид возле Юпитера14:14 • 12220 просмотра
Бывшая «Мисс Вселенная» Оливия Калпо во второй раз стала мамой и показала фото из роддома14:05 • 12218 просмотра
Актуальное
Financial Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Техника
9К720 Искандер
Сериал

рф потеряла более 50 тысяч военнослужащих за месяц, Украина — в 10 раз меньше — НАТО

Киев • УНН

 • 5250 просмотра

По оценке НАТО, Россия в сентябре потеряла более 50 тысяч военнослужащих, Украина — около 5 тысяч. Данные независимо не подтверждены.

рф потеряла более 50 тысяч военнослужащих за месяц, Украина — в 10 раз меньше — НАТО

Российская армия в сентябре 2026 года потеряла в Украине более 50 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Из них до 28 тысяч погибли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного военного представителя НАТО, пишет УНН.

Детали

По оценкам должностного лица Альянса, украинские войска за аналогичный период потеряли около 5 тысяч военнослужащих. Таким образом, согласно приведённым оценкам, общие потери российской армии были примерно в 10 раз больше.

Собеседник издания объяснил, что российское командование продолжает отправлять свои подразделения в наступление через так называемые зоны поражения, где военнослужащие попадают под удары беспилотников, артиллерии и на минные поля.

Война обходится России всё дороже

По информации Bloomberg, украинские военнослужащие также активизировали удары по объектам в глубине России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и центрам обработки данных. В то же время во время наземных операций Силы обороны вернули под контроль более 125 квадратных километров территории.

На фоне значительных потерь российские власти продолжают увеличивать военные расходы. Ожидается, что в 2026 году оборонный бюджет РФ достигнет 17 трлн рублей, или примерно 199 млрд долларов. Это на 40% больше первоначального плана, представленного в конце 2025 года.

В то же время Кремль не обнародует официальных данных о потерях своей армии и масштабах вербовки новых военнослужащих. Независимо подтвердить приведённые НАТО оценки в настоящее время невозможно.

Командующий НАТО призвал Европу усилить помощь Украине в ответ на российские диверсии и кибератаки11.10.26, 22:23 • 5254 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Bloomberg L.P.
НАТО
Украина