Российская армия в сентябре 2026 года потеряла в Украине более 50 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Из них до 28 тысяч погибли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного военного представителя НАТО, пишет УНН.

Детали

По оценкам должностного лица Альянса, украинские войска за аналогичный период потеряли около 5 тысяч военнослужащих. Таким образом, согласно приведённым оценкам, общие потери российской армии были примерно в 10 раз больше.

Собеседник издания объяснил, что российское командование продолжает отправлять свои подразделения в наступление через так называемые зоны поражения, где военнослужащие попадают под удары беспилотников, артиллерии и на минные поля.

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По информации Bloomberg, украинские военнослужащие также активизировали удары по объектам в глубине России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и центрам обработки данных. В то же время во время наземных операций Силы обороны вернули под контроль более 125 квадратных километров территории.

На фоне значительных потерь российские власти продолжают увеличивать военные расходы. Ожидается, что в 2026 году оборонный бюджет РФ достигнет 17 трлн рублей, или примерно 199 млрд долларов. Это на 40% больше первоначального плана, представленного в конце 2025 года.

В то же время Кремль не обнародует официальных данных о потерях своей армии и масштабах вербовки новых военнослужащих. Независимо подтвердить приведённые НАТО оценки в настоящее время невозможно.

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