$44.8550.14
ukenru
19:34 • 8204 перегляди
рф втратила понад 50 тисяч військових за місяць, Україна у 10 разів менше – НАТО
18:24 • 16044 перегляди
Найбільший металургійний завод України готується повністю зупинити виробництво через російські удари
17:35 • 15533 перегляди
ЄС виділить Україні додаткові кошти на дрони та ракети вже цього тижня – фон дер Ляєн
16:39 • 19274 перегляди
Зеленський підтримав енергетичне перемир'я з рф, запропоноване Трампом та віддав відповідні накази ЗСУVideo
16:17 • 19192 перегляди
В Україні 12 жовтня діятимуть графіки відключення світла: Укренерго повідомило, коли не буде електроенергії
15:43 • 17112 перегляди
Зеленський обговорив із лідерами Європи оголошене Трампом перемир'я, Україна "підтримує припинення вогню"
14:25 • 18661 перегляди
Трамп оголосив, що почало діяти негайне "енергетичне перемир'я" між Україною та росією
14:03 • 17637 перегляди
Зеленський готовий провести вибори в Україні за умови повного припинення вогню на 60 днів
11 жовтня, 13:35 • 16896 перегляди
На США більше не можна покладатися: у Європарламенті різко розкритикували Трампа за нападки на Зеленського
11 жовтня, 12:50 • 15379 перегляди
"путін – м'ясник, він ніколи не буде другом США" – республіканці розкритикували угоду Трампа з росією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2.7м/с
78%
743мм
Популярнi новини
Індонезія евакуювала вісім орангутанів після пожеж на Борнео11 жовтня, 10:28 • 18127 перегляди
Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд поділилася зворушливими спогадами про нього11 жовтня, 12:59 • 15478 перегляди
У Києві нічого не знають про "енергетичне перемир'я" яке оголосив Трамп – FT14:50 • 22354 перегляди
Зеленський не знає про початок "енергетичного перемир'я", оголошеного Трампом, і просить повідомити його, коли воно почнеться14:55 • 20861 перегляди
Українців із рахунками в банках ЄС перевірятимуть за новими правилами - що зміниться15:30 • 17499 перегляди
Публікації
Міжнародний день дівчат відзначають 11 жовтня: історія та мета свята11 жовтня, 10:54 • 37730 перегляди
Мамографія в Україні: з якого віку потрібно проходити обстеження та як зробити його безплатноPhoto10 жовтня, 07:15 • 74275 перегляди
Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води9 жовтня, 14:52 • 94329 перегляди
В Україні спростили механізм оренди держприміщень для провайдерів та дата-центрів - яких змін чекати9 жовтня, 14:39 • 92167 перегляди
Паризький автосалон Mondial de l'Auto: дати та головні прем'єриPhoto9 жовтня, 13:46 • 94989 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Марк Карні
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Данія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Легендарний американський співак Манілоу перервав концерт після 2 пісень і скасував наступний виступ19:01 • 5188 перегляди
Зірка популярного американського серіалу зламав ногу під час зйомок – постраждали ще 3 людини17:25 • 7504 перегляди
Відома американська співачка скасувала концерт за кілька годин до початку через серйозну загрозу безпеці15:52 • 11117 перегляди
Ім'я Ярослави Магучіх увічнили в космосі: на честь українки назвали астероїд біля Юпітера14:14 • 12515 перегляди
Колишня Міс Всесвіт Олівія Калпо вдруге стала мамою та показала фото з пологового будинку14:05 • 12502 перегляди
Актуальне
Financial Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Серіали

рф втратила понад 50 тисяч військових за місяць, Україна у 10 разів менше – НАТО

Київ • УНН

 • 8230 перегляди

За оцінкою НАТО, росія у вересні втратила понад 50 тисяч військових, Україна — близько 5 тисяч. Дані незалежно не підтверджені.

рф втратила понад 50 тисяч військових за місяць, Україна у 10 разів менше – НАТО

російська армія у вересні 2026 року втратила в Україні понад 50 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими. Із них до 28 тисяч загинули. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопоставленого військового представника НАТО, пише УНН.

Деталі

За оцінками посадовця Альянсу, українські війська за аналогічний період втратили близько 5 тисяч військовослужбовців. Таким чином, за наведеними оцінками, загальні втрати російської армії були приблизно в 10 разів більшими.

Співрозмовник видання пояснив, що російське командування продовжує відправляти свої підрозділи в наступ через так звані зони ураження, де військові потрапляють під удари безпілотників, артилерії та на мінні поля.

Війна дедалі дорожче обходиться росії

За інформацією Bloomberg, українські військові також активізували удари по об'єктах у глибині росії, зокрема нафтопереробних заводах і центрах обробки даних. Водночас під час наземних операцій Сили оборони повернули під контроль понад 125 квадратних кілометрів території.

На тлі значних втрат російська влада продовжує збільшувати військові витрати. Очікується, що у 2026 році оборонний бюджет рф сягне 17 трлн рублів, або приблизно 199 млрд доларів. Це на 40% більше за початковий план, представлений наприкінці 2025 року.

Водночас кремль не оприлюднює офіційних даних про втрати своєї армії та масштаби вербування нових військовослужбовців. Незалежно підтвердити наведені НАТО оцінки наразі неможливо.

Командувач НАТО закликав Європу посилити допомогу Україні у відповідь на російські диверсії та кібератаки11.10.26, 22:23 • 5468 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвіт
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Bloomberg
НАТО
Україна