рф втратила понад 50 тисяч військових за місяць, Україна у 10 разів менше – НАТО

російська армія у вересні 2026 року втратила в Україні понад 50 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими. Із них до 28 тисяч загинули. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопоставленого військового представника НАТО, пише УНН.

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За оцінками посадовця Альянсу, українські війська за аналогічний період втратили близько 5 тисяч військовослужбовців. Таким чином, за наведеними оцінками, загальні втрати російської армії були приблизно в 10 разів більшими.

Співрозмовник видання пояснив, що російське командування продовжує відправляти свої підрозділи в наступ через так звані зони ураження, де військові потрапляють під удари безпілотників, артилерії та на мінні поля.

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За інформацією Bloomberg, українські військові також активізували удари по об'єктах у глибині росії, зокрема нафтопереробних заводах і центрах обробки даних. Водночас під час наземних операцій Сили оборони повернули під контроль понад 125 квадратних кілометрів території.

На тлі значних втрат російська влада продовжує збільшувати військові витрати. Очікується, що у 2026 році оборонний бюджет рф сягне 17 трлн рублів, або приблизно 199 млрд доларів. Це на 40% більше за початковий план, представлений наприкінці 2025 року.

Водночас кремль не оприлюднює офіційних даних про втрати своєї армії та масштаби вербування нових військовослужбовців. Незалежно підтвердити наведені НАТО оцінки наразі неможливо.

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