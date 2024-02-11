рф поражает Херсонщину: 42 обстрела области и 1 погибший и 1 раненый в Херсоне

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  188435 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  167273 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  216729 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  252745 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  212530 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  189354 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  207610 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  205437 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207425 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Новости по теме

рф поражает Херсонщину: 42 обстрела области и 1 погибший и 1 раненый в Херсоне

За минувшие сутки россияне выпустили 201 снаряд по Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб и еще один получил ранения во время обстрела города Херсон.

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рф поражает Херсонщину: 42 обстрела области и 1 погибший и 1 раненый в Херсоне

На Днепропетровщине российские обстрелы повредили 2 дома и газопровод, но обошлось без жертв

российские военные атаковали общины Мировская и Марганецкая в Днепропетровской области Украины из тяжелой артиллерии, повредив два частных дома и газопровод, но обошлось без жертв. Ситуация в Кривом Роге и прилегающих районах остается под контролем.

Война •   •  9873 просмотра
На Днепропетровщине российские обстрелы повредили 2 дома и газопровод, но обошлось без жертв

ПВО уничтожило 18 иранских БПЛА над Николаевской областью. Пожар в Николаеве: есть раненый

Ночью над Николаевской областью Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили 18 ударных беспилотников, хотя в результате атаки в городе возник пожар на инфраструктурном объекте и один человек получил ранения.

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ПВО уничтожило 18 иранских БПЛА над Николаевской областью. Пожар в Николаеве: есть раненый

Украина уничтожила 40 ударных беспилотников во время ночной операции по противовоздушной обороне

Воздушные силы Украины сообщили об уничтожении 40 ударных беспилотников во время ночной атаки 11 февраля.

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Украина уничтожила 40 ударных беспилотников во время ночной операции по противовоздушной обороне

В Швеции после кибератаки университетская больница вынуждена заказывать лекарства на бумаге и по факсу

Из-за кибератаки на ИТ-компанию Tietoevry шведская университетская больница была вынуждена заказывать лекарства для своего отделения торакальной интенсивной терапии с помощью бумаги, ручки и факса.

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В Швеции после кибератаки университетская больница вынуждена заказывать лекарства на бумаге и по факсу

Во время ночной атаки силы ПВО ликвидировали все ударные дроны на подступах к Киеву: жертв и разрушений в столице нет

Силы противовоздушной обороны уничтожили все ударные беспилотники, нацеленные на Киев, в окрестностях города, жертв и разрушений в столице не зафиксировано.

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Во время ночной атаки силы ПВО ликвидировали все ударные дроны на подступах к Киеву: жертв и разрушений в столице нет

Войска НАТО проводят зимние учения в Эстонии по отработке защиты восточного фланга от рф и белоруссии

Войска НАТО проводят зимние учения в Эстонии, в которых принимают участие около 1100 солдат из разных стран для отработки действий в зимних условиях и защиты от потенциальных угроз со стороны россии и белоруси.

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Войска НАТО проводят зимние учения в Эстонии по отработке защиты восточного фланга от рф и белоруссии

11 февраля: Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день брака

Сегодня, 11 февраля, отмечается Международный день женщин и девушек в науке. Одной из первых женщин, оставивших заметный след в точных науках, считают Гипатию Александрийскую, которая жила в IV - V веках.

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11 февраля: Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день брака

Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов для ПВО, если западная помощь будет задержана

Если западные страны продолжат медлить с оборонной помощью, Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов для своих систем противовоздушной обороны уже в марте, что предоставит больше возможностей российской авиации для нападения.

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Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов для ПВО, если западная помощь будет задержана

Родственники российских солдат протестуют против мобилизации на войну в Украину

Родственники российских солдат, мобилизованных на войну в Украину, продолжают протестовать в нескольких российских городах, призывая к их демобилизации, несмотря на попытки кремля подавить это движение.

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Родственники российских солдат протестуют против мобилизации на войну в Украину