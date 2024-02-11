рф поражает Херсонщину: 42 обстрела области и 1 погибший и 1 раненый в Херсоне

рф продолжает активные действия в Херсонской области, осуществив за последние сутки 42 обстрела с использованием различных видов тяжелого вооружения. По городу Херсон враг направил 32 снаряда, в результате 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения. Об этом председатель Херсонской областной государственной администрации, Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки россияне продолжают активные действия в обстрелах на территории Херсонской области.

Всего было зафиксировано 42 обстрела, в ходе которых враг выпустил 201 снаряд, используя артиллерию, минометы, танки, ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты и авиацию.

Особенно интенсивные обстрелы были направлены на город Херсон, где вражеские силы выпустили 32 снаряда.

российские военные атаковали жилые кварталы населенных пунктов области, а также ударили по админзданию, гаражному кооперативу и припортовой инфраструктуре в Херсоне.

К сожалению, в результате российской агрессии один человек потерял жизнь, еще один получил ранения.

Добавим

Из-за вечерних вражеских обстрелов были повреждены линии электропередач и возможны перебои с водоснабжением в Шуменском микрорайоне Херсона.

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