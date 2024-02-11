рф вражає Херсонщину: 42 обстріли області, 1 загиблий і 1 поранений у Херсоні
Київ • УНН
За минулу добу росіяни випустили 201 снаряд по Херсонській області, в результаті чого 1 людина загинула і ще одна отримала поранення під час обстрілу міста Херсон.
рф продовжує активні дії у Херсонській області, здійснивши за останню добу 42 обстріли з використанням різних видів важкого озброєння. По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди, у результаті 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення. Про це голова Херсонської обласної державної адміністрації, Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
Упродовж минулої доби росіяни продовжують активні дії в обстрілах на території Херсонської області.
Загалом було зафіксовано 42 обстріли, в ході яких ворог випустив 201 снаряд, використовуючи артилерію, міномети, танки, ракетні комплекси, безпілотні літальні апарати та авіацію.
Особливо інтенсивні обстріли були спрямовані на місто Херсон, де ворожі сили випустили 32 снаряди.
російські військові атакували житлові квартали населених пунктів області, а також ударили по адмінбудівлі, гаражному кооперативу та припортовій інфраструктурі у Херсоні.
На жаль, внаслідок російської агресії одна людина втратила життя, ще одна отримала поранення.
Додамо
Через вечірні ворожі обстріли було пошкоджено лінії електропередач і наразі можливі перебої з водопостачанням у Шуменському мікрорайоні Херсона.
Наслідки російського обстрілу на Херсонщині: вбито жінку та тяжко поранено її сина10.02.24, 21:53 • 41814 переглядiв