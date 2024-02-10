Наслідки російського обстрілу на Херсонщині: вбито жінку та тяжко поранено її сина
Київ • УНН
43-річний чоловік отримав мінно-вибухові та осколкові поранення, а його 68-річна мати загинула під час російського обстрілу їхнього села Токарівка в Херсонській області.
Унаслідок ворожого обстрілу села Токарівка мінно-вибухову травму та поранення черевної порожнини отримав 43-річний чоловік. Мати пораненого загинула на місці. Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.
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Сьогодні вдень росіяни нанесли удару по селі Токарівка на Херсонщині.
Внаслідок обстрілу мінно-вибухову травму та поранення черевної порожнини отримав 43-річного чоловіка. У тяжкому стані його доставили до лікарні, де медичний персонал зараз вживає заходів для збереження його життя.
Надвечір стало відомо про ще одну жертву цього інциденту — мати пораненого чоловіка. 68-річна жінка загинула на місці події.
Армія рф вранку вдарила по Токарівці на Херсонщині: є поранений07.02.24, 11:08 • 25673 перегляди