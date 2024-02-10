Последствия российского обстрела на Херсонщине: убита женщина и тяжело ранен ее сын

В результате вражеского обстрела села Токаревка минно-взрывную травму и ранение брюшной полости получил 43-летний мужчина. Мать раненого погибла на месте. Об этом сообщает председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Сегодня днем россияне нанесли удар по селу Токаревка на Херсонщине.

В результате обстрела минно-взрывную травму и ранение брюшной полости получил 43-летний мужчина. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, где медицинский персонал сейчас принимает меры для сохранения его жизни.

К вечеру стало известно о еще одной жертве этого инцидента - матери раненого мужчины. 68-летняя женщина погибла на месте происшествия.

Армия рф утром ударила по Токаревке на Херсонщине: есть раненый