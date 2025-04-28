рф оставляет в Черном море ракетоноситель с 6 "Калибрами" на борту - ВМС

Оккупанты оставляют 1 ракетоноситель с "Калибрами" на борту в акватории Черного моря. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 28.04.2025 в Черном море зафиксирован 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет.

Кроме того, в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет. В то же время в Азовском море вражеские корабли в настоящее время отсутствуют.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 2 судна, которые двигались из пролива Босфор - говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ снова указывают, что агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Более месяца назад, 25 марта, США и Украина согласовали меры по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. В частности, предполагается исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня в Черном море является одним из крупнейших достижений Украины в переговорном процессе.

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