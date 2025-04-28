рф залишає в Чорному морі ракетоносій з 6 "Калібрами" на борту - ВМС
Київ • УНН
В Чорному морі знаходиться один ворожий корабель з шістьма ракетами типу "Калібр". Також, три кораблі рф перебувають в Середземному морі, один з яких має вісім ракет.
Окупанти залишають 1 ракетоносій з "Калібрами" на борту в акваторії Чорного моря. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що станом на 06:00 28.04.2025 в Чорному морі зафіксовано 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет.
Крім того, в Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі нині відсутні.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 2 судна, які рухались з протоки Босфор
В ВМС ЗСУ знову вказують, що агресор продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.
Нагадаємо
Понад місяць тому, 25 березня, США та Україна погодили заходи щодо забезпечення безпечного судноплавства у Чорному морі. Зокрема, передбачається виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню в Чорному морі є одним з найбільших досягнень України у переговорному процесі.
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