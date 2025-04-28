рф залишає в Чорному морі ракетоносій з 6 "Калібрами" на борту - ВМС

Окупанти залишають 1 ракетоносій з "Калібрами" на борту в акваторії Чорного моря. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Зазначається, що станом на 06:00 28.04.2025 в Чорному морі зафіксовано 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет.

Крім того, в Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі нині відсутні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 2 судна, які рухались з протоки Босфор