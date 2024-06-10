рф обстреляла Николаевщину: пострадавших нет

На Николаевщине враг обстрелял артиллерией Куцурубскую общину. Однако информации о жертвах или пострадавших нет. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций,

9 июня в 16:15 оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине Николаевской области. К счастью, пострадавших нет.

Враг атаковал две громады на Николаевской области артиллерией и дронами