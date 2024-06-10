рф обстріляла Миколаївщину: постраждалих немає
Київ • УНН
Ворог артилерією завдав удар по Куцурубській громаді на Миколаївщині, повідомлень про жертви немає.
На Миколаївщині ворог обстріляв артилерією Куцурубську громаду. Проте інформації щодо жертв чи постраждалих немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій,
9 червня о 16:15 окупанти завдали артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді Миколаївської області. На щастя, постраждалих немає.
Ворог атакував дві громади на Миколаївщині артилерією та дронами08.06.24, 09:54 • 43894 перегляди