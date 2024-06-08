Ворог атакував дві громади на Миколаївщині артилерією та дронами
Київ • УНН
7 червня російські війська атакували Миколаївську область за допомогою безпілотників-камікадзе і артилерійського вогню, але повідомлень про постраждалих не надходило.
За минулу добу російські війська атакували Миколаївську область за допомогою безпілотників-камікадзе і артилерії, повідомив у суботу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Учора, 7 червня, ворог двічі атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду. О 21:58 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади", - повідомив Кім у Telegram.
З його слів, постраждалих в обох випадках немає.
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