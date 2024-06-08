Враг атаковал две громады на Николаевской области артиллерией и дронами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ochakovОчаковский район
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  144962 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  116845 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  119553 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  110490 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  89302 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  73496 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  76381 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114150 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111922 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
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6 июня 2024, 12:09  •  113908 просмотра

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Враг атаковал две громады на Николаевской области артиллерией и дронами

7 июня российские войска атаковали Николаевскую область с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерийского огня, но сообщений о пострадавших не поступало.

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Враг атаковал две громады на Николаевской области артиллерией и дронами

Ребенок и две женщины пострадали в результате падения дерева в Харькове

В Харькове в результате падения дерева на электроопору пострадали три человека, среди которых 7-летний мальчик и две женщины 39 и 80 лет.

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Ребенок и две женщины пострадали в результате падения дерева в Харькове

Армия рф утром ударила по Антоновке в Херсонской области, ранена женщина

72-летняя женщина в Антоновке, Херсонская область, получила травмы после того, как российская армия нанесла удар по этому району утром, и она была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

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Армия рф утром ударила по Антоновке в Херсонской области, ранена женщина

Грозовые дожди, местами град и шквалы и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Кратковременные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/с ожидаются в большинстве регионов Украины, за исключением крайнего востока и Крыма, температура воздуха - 22-31°C.

Общество •   •  6689 просмотра
Грозовые дожди, местами град и шквалы и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

СМИ: НАТО хочет создать новую должность для спецпредставителя в Украине

НАТО планирует учредить новую должность старшего гражданского представителя в Украине для укрепления своих долгосрочных обязательств и координации поддержки, включая военную помощь, Украине в условиях продолжающейся войны с Россией.

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СМИ: НАТО хочет создать новую должность для спецпредставителя в Украине

В Южной Корее профсоюз Samsung впервые объявил забастовку

Профсоюз работников Samsung Electronics впервые объявил однодневную забастовку, требуя повышения заработной платы, что не повлияло на производство или деятельность компании.

Общество •   •  9271 просмотра
В Южной Корее профсоюз Samsung впервые объявил забастовку

На Херсонщине из-за обстрелов один человек получил ранения-ОВА

В Херсонской области российская армия обстреляла 15 населенных пунктов, повредив объект критически важной инфраструктуры, высотное здание и семь частных домов, в результате чего один человек получил ранения.

Общество •   •  11246 просмотра
На Херсонщине из-за обстрелов один человек получил ранения-ОВА

Над Днепропетровщиной ночью силы ПВО сбили два"Шахеда"

Ночью силы ПВО сбили два "шахида" над Днепропетровской областью, один в Днепре, другой в Синельниковском районе.

Общество •   •  11993 просмотра
Над Днепропетровщиной ночью силы ПВО сбили два"Шахеда"

В Москве суд арестовал французского эксперта по России Лорана Винатье

Французский эксперт по России Лоран Винатье арестован в Москве до 5 августа по обвинению в сборе данных о российской армии без регистрации в качестве "иностранного агента".

политика •   •  13099 просмотра
В Москве суд арестовал французского эксперта по России Лорана Винатье

Bloomberg: Россия включала пропаганду на детских телеканалах Европы, среди них Disney

Россия включила пропаганду на детских телеканалах в Европе, включая Disney, путем создания помех спутниковым сигналам и трансляции военных видеороликов на русском языке.

Война •   •  13192 просмотра
Bloomberg: Россия включала пропаганду на детских телеканалах Европы, среди них Disney