Враг атаковал две громады на Николаевской области артиллерией и дронами

За минувшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, сообщил в субботу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

"Вчера, 7 июня, враг дважды атаковал дронами-камикадзе типа FPV Куцурубскую громаду. В 21:58 под вражеским артиллерийским обстрелом была акватория Очаковской громады", - сообщил Ким в Telegram.

По его словам, пострадавших в обоих случаях нет.

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