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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф обстреляла 13 громад Сумщины: 72 взрыва

рф обстреляла 13 громад Сумщины: 72 взрыва

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 22:57  •  761 просмотра

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Вражеские войска совершили 51 обстрел приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 72 взрыва. Враг применил артиллерию, минометы, FPV-дроны и сбрасывал взрывные устройства с БпЛА.

В течение дня захватчики совершили 51 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 72 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Под огнем оказались громады Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская, Свеская и Зноб-Новгородская.

В Белопольской громаде террористы использовали минометы (3 взрыва), FPV-дроны (3 взрыва) и сбросили с БпЛА взрывные устройства (3 взрыва). Юнаковская громада подверглась ударам из артиллерии (4 взрыва) и КАБ (4 взрыва).

Эсманская громада также стала жертвой FPV-дронов (3 взрыва) и КАБ (3 взрыва). В Краснопольской громаде зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв), КАБ (1 взрыв) и обстрел из минометов (5 взрывов).

Шалыгинская громада подверглась пуску КАБов (6 взрывов) и ударам FPV-дронами (4 взрыва), а в Свесской громаде враг применил ствольную артиллерию (3 взрыва) и КАБ (1 взрыв).

Великописаревская община пережила сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва), удары FPV-дроном (1 взрыв) и обстрелы из артиллерии (4 взрыва) и минометов (2 взрыва).

Новослободская громада также пострадала от трех взрывов FPV-дронов, а в Хотинской громаде зафиксирован один взрыв от сброса боеприпаса типа ВОГ.

Дружбовская громада получила один удар из ствольной артиллерии, а Зноб-Новгородская - пять. В Миропольской громаде оккупанты сбросили шесть мин и два КАБ. Глуховская громада также получила один удар FPV-дроном.

На Сумщине 72-летний мужчина приговорен к году тюрьмы за домашнее насилие14 октября 2024, 22:30 • 14735 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война