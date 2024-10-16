рф обстріляла 13 громад Сумщини: 72 вибухи
Київ • УНН
Ворожі війська здійснили 51 обстріл прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 72 вибухи. Ворог застосував артилерію, міномети, FPV-дрони та скидав вибухові пристрої з БпЛА.
Протягом дня загарбники здійснили 51 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 72 вибухи. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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Під вогнем опинилися громади Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Свеська та Зноб-Новгородська.
У Білопільській громаді терористи використовували міномети (3 вибухи), FPV-дрони (3 вибухи) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (3 вибухи). Юнаківська громада зазнала ударів з артилерії (4 вибухи) та КАБ (4 вибухи).
Есманьська громада також стала жертвою FPV-дронів (3 вибухи) та КАБ (3 вибухи). У Краснопільській громаді зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух), КАБ (1 вибух) та обстріл з мінометів (5 вибухів).
Шалигинська громада зазнала пуску КАБів (6 вибухів) та ударів FPV-дронами (4 вибухи), а у Свеській громаді ворог застосував ствольну артилерію (3 вибухи) та КАБ (1 вибух).
Великописарівська громада пережила скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи), удари FPV-дроном (1 вибух) та обстріли з артилерії (4 вибухи) і мінометів (2 вибухи).
Новослобідська громада також постраждала від трьох вибухів FPV-дронів, а в Хотінській громаді зафіксовано один вибух від скидання боєприпасу типу ВОГ.
Дружбівська громада зазнала одного удару зі ствольної артилерії, а Зноб-Новгородська - п’яти. У Миропільській громаді окупанти скинули шість мін та два КАБ. Глухівська громада також зазнала одного удару FPV-дроном.
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