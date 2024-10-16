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рф обстріляла 13 громад Сумщини: 72 вибухи

Київ • УНН

 • 16050 перегляди

Ворожі війська здійснили 51 обстріл прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 72 вибухи. Ворог застосував артилерію, міномети, FPV-дрони та скидав вибухові пристрої з БпЛА.

рф обстріляла 13 громад Сумщини: 72 вибухи

Протягом дня загарбники здійснили 51 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 72 вибухи. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Під вогнем опинилися громади Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Свеська та Зноб-Новгородська.

У Білопільській громаді терористи використовували міномети (3 вибухи), FPV-дрони (3 вибухи) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (3 вибухи). Юнаківська громада зазнала ударів з артилерії (4 вибухи) та КАБ (4 вибухи).

Есманьська громада також стала жертвою FPV-дронів (3 вибухи) та КАБ (3 вибухи). У Краснопільській громаді зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух), КАБ (1 вибух) та обстріл з мінометів (5 вибухів).

Шалигинська громада зазнала пуску КАБів (6 вибухів) та ударів FPV-дронами (4 вибухи), а у Свеській громаді ворог застосував ствольну артилерію (3 вибухи) та КАБ (1 вибух).

Великописарівська громада пережила скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи), удари FPV-дроном (1 вибух) та обстріли з артилерії (4 вибухи) і мінометів (2 вибухи).

Новослобідська громада також постраждала від трьох вибухів FPV-дронів, а в Хотінській громаді зафіксовано один вибух від скидання боєприпасу типу ВОГ.

Дружбівська громада зазнала одного удару зі ствольної артилерії, а Зноб-Новгородська - п’яти. У Миропільській громаді окупанти скинули шість мін та два КАБ. Глухівська громада також зазнала одного удару FPV-дроном.

На Сумщині 72-річного чоловіка засуджено до року в'язниці за домашнє насильство15.10.24, 01:30 • 15858 переглядiв

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