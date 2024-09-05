рф обстреляла 10 громад Сумщины: 37 взрывов за ночь и утро
Киев • УНН
российские войска совершили 16 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 37 взрывов, использовались авиабомбы КАБ, артиллерия, минометы и FPV-дроны.
Ночью и утром 5 сентября российские войска совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 37 взрывов. Армия рф открыла огонь по 10 громадах области, сообщает Сумская ОВА, передает УНН.
Вражеским обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Николаевская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманьская, Ямпольская, Зноб-Новгородская, Новослободская, Путивльская громады.
- Сумская громада: россияне осуществили пуск с самолета авиабомб КАБ (3 взрыва).
- Николаевская громада: враг совершил ракетный удар и пуск авиабомбы КАБ.
- Ямпольская громада: пуск КАБ (4 взрыва).
- Путивльская громада: авиаудары КАБ (3 взрыва).
- Эсманьская громада: враг совершил минометный обстрел (2 взрыва).
- Краснопольская громада: россияне обстреляли громаду из артиллерии (8 взрывов) и миномета (5 взрывов).
- Юнаковская громада: пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).
- Новослободская громада: пуск авиабомбы КАБ (1 взрыв).
- Зноб-Новгородская громада: враг совершил минометный обстрел (2 взрыва).
- Хотинская громада: атака FPV-дроном (1 взрыв) и удар КАБ (1 взрыв).
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