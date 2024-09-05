рф обстріляла 10 громад Сумщини: 37 вибухів за ніч та ранок
Київ • УНН
російські війська здійснили 16 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 37 вибухів, використовувались авіабомби КАБ, артилерія, міномети та FPV-дрони.
Вночі та зранку 5 вересня російські війська здійснили 16 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 37 вибухів. Армія рф відкрила вогонь по 10 громадах області, повідомляє Сумська ОВА, передає УНН.
Ворожих обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миколаївська, Краснопільська, Юнаківська, Есманьська, Ямпільська, Зноб-Новгородська, Новослобідська, Путивльська громади.
- Сумська громада: росіяни здійснили пуск з літака авіабомб КАБ (3 вибухи).
- Миколаївська громада: ворог здійснив ракетний удар та пуск авіабомби КАБ.
- Ямпільська громада: пуск КАБ (4 вибухи).
- Путивльська громада: авіаудари КАБ (3 вибухи).
- Есманьська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (2 вибухи).
- Краснопільська громада: росіяни обстріляли громаду з артилерії (8 вибухів) та міномета (5 вибухів).
- Юнаківська громада: пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).
- Новослобідська громада: пуск авіабомби КАБ (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (2 вибухи).
- Хотінська громада: атака FPV-дроном (1 вибух) та удар КАБ (1 вибух).
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