рф ночью и утром атаковала дронами Киевскую область: без попаданий и пострадавших, в двух районах горела трава
Киев • УНН
Ночью и утром 12 сентября рф атаковала Киевскую область дронами. Силы ПВО сбили вражеские цели, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. В двух районах потушили пожары травы.
Силы обороны ночью и утром 12 сентября работали по вражеским дронам, есть уничтоженные цели. В результате атаки рф пострадавших и попаданий в жилую или критическую инфраструктуру нет. В двух районах ликвидировано возгорание в поле и пожар травяного настила на открытой местности. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Ночью и утром ударными дронами враг в очередной раз атаковал Киевскую область. В области работали силы ПВО. Есть уничтоженные цели. Пострадавших нет. Попадания в жилую или критическую инфраструктуру отсутствуют. Информация о повреждениях в результате падения обломков сбитых вражеских целей не поступала
По его словам, в двух районах ликвидировано возгорание в поле и пожар травяного настила на открытой местности.
Оперативные службы продолжают свою работу.
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