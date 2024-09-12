рф ночью и утром атаковала дронами Киевскую область: без попаданий и пострадавших, в двух районах горела трава

Силы обороны ночью и утром 12 сентября работали по вражеским дронам, есть уничтоженные цели. В результате атаки рф пострадавших и попаданий в жилую или критическую инфраструктуру нет. В двух районах ликвидировано возгорание в поле и пожар травяного настила на открытой местности. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Ночью и утром ударными дронами враг в очередной раз атаковал Киевскую область. В области работали силы ПВО. Есть уничтоженные цели. Пострадавших нет. Попадания в жилую или критическую инфраструктуру отсутствуют. Информация о повреждениях в результате падения обломков сбитых вражеских целей не поступала - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, в двух районах ликвидировано возгорание в поле и пожар травяного настила на открытой местности.

Оперативные службы продолжают свою работу.

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