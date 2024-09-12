рф вночі та зранку атакувала дронами Київщину: без влучань та постраждалих, в двох районах горіла трава
Київ • УНН
Вночі та зранку 12 вересня рф атакувала Київську область дронами. Сили ППО збили ворожі цілі, постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає. У двох районах загасили пожежі трави.
Сили оборони вночі та зранку 12 вересня працювали по ворожих дронах, є знищені цілі. Внаслідок атаки рф постраждалих та влучань в житлову чи критичну інфраструктуру немає. В двох районах ліквідовано загоряння в полі та пожежу трав'яного настилу на відкритій місцевості. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Вночі та зранку ударними дронами ворог вчергове атакував Київщину. В області працювали сили ППО. Є знищені цілі. Постраждалих немає. Влучання в житлову чи критичну інфраструктуру відсутні. Інформація щодо пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей не надходила
За його словами, в двох районах ліквідовано загоряння в полі та пожежу трав'яного настилу на відкритій місцевості.
Оперативні служби продовжують свою роботу.
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