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Понад 64 тисячі випадків COVID-19 у серпні: у вересні спостерігається покращення

Понад 64 тисячі випадків COVID-19 у серпні: у вересні спостерігається покращення

Київ • УНН

 • 12361 перегляди

У серпні в Україні зафіксовано понад 64 тисячі випадків COVID-19, що значно перевищує звичайні показники. За словами Ігоря Кузіна, у вересні ситуація покращується, очікується циркуляція звичайних респіраторних вірусів.

У серпні в Україні зафіксовано понад 64 тисячі випадків COVID-19, що значно перевищує звичайні показники для цього періоду. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

За серпень місяць було зареєстровано понад 64 тисячі випадків захворювання на ковід серед українців. Це достатньо високий показник, адже зазвичай в серпня ми реєструємо значно менші показники

 - каже Кузін.

За його словами, такі високі показники повʼязані не лише з циркуляцією вірусу на території України, а й на території всього світу. 

"Вже за 2 тижні вересня ситуація змінюється і ковіду стає менше. З другого тижня вересня ми вже заходимо в епідемічний сезон і будемо спостерігати циркуляцію звичайних респіраторних вірусів", - додав Кузін.

Нагадаємо 

У першій половині серпня кількість випадків COVID-19 в Україні значно зросла, перевищивши 26 тисяч, що пов'язано з поширенням нового підвиду "Omicron" — "FLiRT". Хоча він не викликає підвищеного рівня госпіталізацій, вірус швидко передається.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

COVID-19Здоров'я

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