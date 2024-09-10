Понад 64 тисячі випадків COVID-19 у серпні: у вересні спостерігається покращення

У серпні в Україні зафіксовано понад 64 тисячі випадків COVID-19, що значно перевищує звичайні показники для цього періоду. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

За серпень місяць було зареєстровано понад 64 тисячі випадків захворювання на ковід серед українців. Це достатньо високий показник, адже зазвичай в серпня ми реєструємо значно менші показники - каже Кузін.

За його словами, такі високі показники повʼязані не лише з циркуляцією вірусу на території України, а й на території всього світу.

"Вже за 2 тижні вересня ситуація змінюється і ковіду стає менше. З другого тижня вересня ми вже заходимо в епідемічний сезон і будемо спостерігати циркуляцію звичайних респіраторних вірусів", - додав Кузін.

Нагадаємо

У першій половині серпня кількість випадків COVID-19 в Україні значно зросла, перевищивши 26 тисяч, що пов'язано з поширенням нового підвиду "Omicron" — "FLiRT". Хоча він не викликає підвищеного рівня госпіталізацій, вірус швидко передається.