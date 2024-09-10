Более 64 тысяч случаев COVID-19 в августе: в сентябре наблюдается улучшение

В августе в Украине зафиксировано более 64 тысяч случаев COVID-19, что значительно превышает обычные показатели для этого периода. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

За август месяц было зарегистрировано более 64 тысяч случаев заболевания ковид среди украинцев. Это достаточно высокий показатель, ведь обычно в августе мы регистрируем значительно меньшие показатели - говорит Кузин.

По его словам, такие высокие показатели связаны не только с циркуляцией вируса на территории Украины, но и на территории всего мира.

«Уже через 2 недели сентября ситуация меняется и ковида становится меньше. Со второй недели сентября мы уже заходим в эпидемический сезон и будем наблюдать циркуляцию обычных респираторных вирусов», - добавил Кузин.

Напомним

В первой половине августа количество случаев COVID-19 в Украине значительно возросло, превысив 26 тысяч, что связано с распространением нового подвида «Omicron» - «FLiRT». Хотя он не вызывает повышенного уровня госпитализаций, вирус быстро передается.