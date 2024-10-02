рф ночью атаковала Украину 32 «шахедами»: 11 сбиты, четыре вернулись в рф, 10 потеряны из-за действия РЭБ

россия ночью атаковала Украину 32 дронами "Shahed". Силы обороны сбили 11 беспилотников, 4 вернулись в рф, 10 потеряно из-за действия РЭБ в северных и центральных областях, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

В ночь на 2 октября 2024 года противник атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - рф). В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 11 ударных БпЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях - сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

Четыре вражеских беспилотника, как указано, вышли из воздушного пространства Украины в направлении россии.

"В результате противодействия РЭБ 10 ударных БпЛА локационно потеряно в северных и центральных областях, информация уточняется", - отметили в ВС ВСУ.

В Одесской области враг атаковал припортовую и пограничную инфраструктуру дронами: ранены два водителя, один - иностранец