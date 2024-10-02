рф ночью атаковала Украину 32 «шахедами»: 11 сбиты, четыре вернулись в рф, 10 потеряны из-за действия РЭБ

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Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики
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Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики

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Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
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Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

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Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

2 октября 2024, 06:39  •  9158 просмотра

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Ночью 2 октября 2024 года Россия атаковала Украину 32 дронами «Shahed». Силы обороны сбили 11 БпЛА, 4 вернулись в РФ, 10 потеряно из-за действия РЭБ в северных и центральных областях.

россия ночью атаковала Украину 32 дронами "Shahed". Силы обороны сбили 11 беспилотников, 4 вернулись в рф, 10 потеряно из-за действия РЭБ в северных и центральных областях, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

В ночь на 2 октября 2024 года противник атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - рф). В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 11 ударных БпЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях

- сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

Четыре вражеских беспилотника, как указано, вышли из воздушного пространства Украины в направлении россии.

"В результате противодействия РЭБ 10 ударных БпЛА локационно потеряно в северных и центральных областях, информация уточняется", - отметили в ВС ВСУ.

В Одесской области враг атаковал припортовую и пограничную инфраструктуру дронами: ранены два водителя, один - иностранец2 октября 2024, 06:32 • 9575 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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