рф ночью атаковала Украину 32 «шахедами»: 11 сбиты, четыре вернулись в рф, 10 потеряны из-за действия РЭБ
Киев • УНН
Ночью 2 октября 2024 года Россия атаковала Украину 32 дронами «Shahed». Силы обороны сбили 11 БпЛА, 4 вернулись в РФ, 10 потеряно из-за действия РЭБ в северных и центральных областях.
россия ночью атаковала Украину 32 дронами "Shahed". Силы обороны сбили 11 беспилотников, 4 вернулись в рф, 10 потеряно из-за действия РЭБ в северных и центральных областях, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
В ночь на 2 октября 2024 года противник атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - рф). В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 11 ударных БпЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях
Четыре вражеских беспилотника, как указано, вышли из воздушного пространства Украины в направлении россии.
"В результате противодействия РЭБ 10 ударных БпЛА локационно потеряно в северных и центральных областях, информация уточняется", - отметили в ВС ВСУ.
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