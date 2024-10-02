рф уночі атакувала Україну 32 "шахедами": 11 збито, чотири повернулись до рф, 10 втрачено через дію РЕБ
Київ • УНН
Вночі 2 жовтня 2024 року Росія атакувала Україну 32 дронами "Shahed". Сили оборони збили 11 БпЛА, 4 повернулись до РФ, 10 втрачено через РЕБ у північних та центральних областях.
росія вночі атакувала Україну 32 дронами "Shahed". Сили оборони збили 11 безпілотників, 4 повернулись до рф, 10 втрачено через дію РЕБ у північних та центральних областях, повідомили у середу у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
У ніч на 2 жовтня 2024 року противник атакував Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф). В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях
Чотири ворожі безпілотники, як вказано, вийшли з повітряного простору України у напрямку росії.
"Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється", - зазначили у ПС ЗСУ.
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