рф никогда не сообщала Украине о состоянии похищенных ею украинских детей - Омбудсман

российская сторона никогда не сообщала украинской о состоянии детей, которых рф незаконно депортировали из Украины, или вывезли на оккупированные территории. Об этом сообщил Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Наталье Мосейчук, передает корреспондент УНН.

Никогда российская сторона нам не сообщала о состоянии детей, где они находятся, в каких условиях. Сколько я не пытался это делать через международные организации, никогда таких ответов не поступало, - сказал Лубинец.

Дополнение

В россии заявляют, что вывезли более 700 тысяч украинских детей.

Почти 2,5 тыс. украинских детей незаконно вывезли в Беларусь - расследование.

Напомним

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья (Yale HRL) опубликовала отчет, в котором утверждается: по меньшей мере 2442 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет, среди них и дети из социально незащищенных групп, были вывезены в Беларусь.