рф никогда не сообщала Украине о состоянии похищенных ею украинских детей - Омбудсман

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  125270 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  153946 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  141510 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  137193 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  138840 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  134414 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  120810 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  133356 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  147593 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  142528 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  139261 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  134645 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  124435 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  130538 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
11 января  •  120507 просмотра

В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rf-nikogda-ne-soobshchala-ukraine-o-sostoyanii-pokhishchennikh-yeyu-ukrainskikh-detei-ombudsman

рф никогда не сообщала Украине о состоянии похищенных ею украинских детей - Омбудсман

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 13:35  •  12253 просмотра

Read in English

По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, россия не сообщила о состоянии вывезенных ею украинских детей.

российская сторона никогда не сообщала украинской о состоянии детей, которых рф незаконно депортировали из Украины, или вывезли на оккупированные территории. Об этом сообщил Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Наталье Мосейчук, передает корреспондент УНН.

Никогда российская сторона нам не сообщала о состоянии детей, где они находятся, в каких условиях. Сколько я не пытался это делать через международные организации, никогда таких ответов не поступало,

- сказал Лубинец.

Дополнение

В россии заявляют, что вывезли более 700 тысяч украинских детей.

Почти 2,5 тыс. украинских детей незаконно вывезли в Беларусь - расследование.

Напомним

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья (Yale HRL) опубликовала отчет, в котором утверждается: по меньшей мере 2442 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет, среди них и дети из социально незащищенных групп, были вывезены в Беларусь.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
рф ніколи не повідомляла Україні про стан викрадених нею українських дітей – Омбудсман
Ombudsman: Russia has never informed Ukraine about the condition of Ukrainian children abducted by it
Новости по теме

рф никогда не сообщала Украине о состоянии похищенных ею украинских детей - Омбудсман

По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, россия не сообщила о состоянии вывезенных ею украинских детей.

Политика •   •  12253 просмотра
рф никогда не сообщала Украине о состоянии похищенных ею украинских детей - Омбудсман

Разведка Эстонии: рф опасается поступления истребителей F-16 на вооружение ВСУ

российская разведка опасается последствий потенциальных поставок истребителей F-16 в Украину.

Война •   •  17748 просмотра
Разведка Эстонии: рф опасается поступления истребителей F-16 на вооружение ВСУ

Украина спокойно проходит этот отопительный сезон - Галущенко

Энергетическая система Украины остается стабильной во время отопительного сезона, несмотря на российские атаки и предыдущие повреждения объектов, заявляет министр энергетики Галущенко.

Общество •   •  15097 просмотра
Украина спокойно проходит этот отопительный сезон - Галущенко

Франция привнесет весь свой политический вес для выделения Украине 50 млрд евро - Сежурне

Франция пообещала использовать свое влияние для получения 50 млрд евро помощи для Украины на саммите Совета ЕС.

Политика •   •  15077 просмотра
Франция привнесет весь свой политический вес для выделения Украине 50 млрд евро - Сежурне

В краснодарском крае рф жители сообщают о падении ракеты - росСМИ

В краснодарском крае россии упала ракета, которая, как подозревают, была выпущена в сторону Украины.

Война •   •  17760 просмотра
В краснодарском крае рф жители сообщают о падении ракеты - росСМИ

Половина "Кинжалов" точно не достигла целей - Игнат об утренней ракетной атаке рф

Половина российских ракет "Кинжал" не попала в цель, сообщают в Воздушных силах Украины.

Война •   •  23775 просмотра
Половина "Кинжалов" точно не достигла целей - Игнат об утренней ракетной атаке рф

Кулеба обсудил с главой МИД Франции поставки систем и ракет для защиты неба

Министры иностранных дел Украины и Франции обсудили дальнейшие поставки систем противовоздушной обороны, ракет и беспилотников в Украину.

Политика •   •  21940 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Франции поставки систем и ракет для защиты неба

США нанесли новый удар по Йемену, хуситы пообещали "сильный" ответ

США нанесли очередной удар по Йемену, что вызвало угрозы хиситов о возмездии.

Новости Мира •   •  22459 просмотра
США нанесли новый удар по Йемену, хуситы пообещали "сильный" ответ

Кулеба призвал все страны G7 и ЕС наконец перекрыть поставки в рф компонентов двойного значения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает G7 и ЕС перекрыть поставки в РФ товаров западного производства.

Политика •   •  23882 просмотра
Кулеба призвал все страны G7 и ЕС наконец перекрыть поставки в рф компонентов двойного значения

Удар по Днепровскому на Херсонщине: в ОВА сообщили о состоянии женщины, которая пострадала

Женщина в Днепровском Херсонской области получила ранения средней тяжести в результате обстрела рф.

Война •   •  24963 просмотра
Удар по Днепровскому на Херсонщине: в ОВА сообщили о состоянии женщины, которая пострадала