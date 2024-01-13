рф никогда не сообщала Украине о состоянии похищенных ею украинских детей - Омбудсман
Киев • УНН
По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, россия не сообщила о состоянии вывезенных ею украинских детей.
российская сторона никогда не сообщала украинской о состоянии детей, которых рф незаконно депортировали из Украины, или вывезли на оккупированные территории. Об этом сообщил Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Наталье Мосейчук, передает корреспондент УНН.
Никогда российская сторона нам не сообщала о состоянии детей, где они находятся, в каких условиях. Сколько я не пытался это делать через международные организации, никогда таких ответов не поступало,
Дополнение
В россии заявляют, что вывезли более 700 тысяч украинских детей.
Почти 2,5 тыс. украинских детей незаконно вывезли в Беларусь - расследование.
Напомним
Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья (Yale HRL) опубликовала отчет, в котором утверждается: по меньшей мере 2442 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет, среди них и дети из социально незащищенных групп, были вывезены в Беларусь.
рф никогда не сообщала Украине о состоянии похищенных ею украинских детей - Омбудсман
По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, россия не сообщила о состоянии вывезенных ею украинских детей.
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