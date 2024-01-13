рф ніколи не повідомляла Україні про стан викрадених нею українських дітей – Омбудсман
Київ • УНН
За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, росія не повідомила про стан вивезених нею українських дітей.
російська сторона ніколи не повідомляла українській про стан дітей, яких рф незаконно депортували з України, або вивезли на окуповані території. Про це повідомив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Наталії Мосейчук, передає кореспондент УНН.
Ніколи російська сторона нам не повідомляла про стан дітей, де вони знаходяться, в яких умовах. Скільки я не намагався це робити через міжнародні організації, ніколи таких відповідей не надходило,
Доповнення
У росії заявляють, що вивезли понад 700 тисяч українських дітей.
Майже 2,5 тис. українських дітей незаконно вивезли до Білорусі – розслідування.
Нагадаємо
Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я (Yale HRL) опублікувала звіт, у якому стверджується: щонайменше 2442 українських дітей віком від 6 до 17 років, серед них і діти з соціально незахищених груп, були вивезені до білорусі.