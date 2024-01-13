рф ніколи не повідомляла Україні про стан викрадених нею українських дітей – Омбудсман

російська сторона ніколи не повідомляла українській про стан дітей, яких рф незаконно депортували з України, або вивезли на окуповані території. Про це повідомив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Наталії Мосейчук, передає кореспондент УНН.

Ніколи російська сторона нам не повідомляла про стан дітей, де вони знаходяться, в яких умовах. Скільки я не намагався це робити через міжнародні організації, ніколи таких відповідей не надходило,