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рф ніколи не повідомляла Україні про стан викрадених нею українських дітей – Омбудсман

рф ніколи не повідомляла Україні про стан викрадених нею українських дітей – Омбудсман

Київ • УНН

 • 52761 перегляди

За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, росія не повідомила про стан вивезених нею українських дітей.

російська сторона ніколи не повідомляла українській про стан дітей, яких рф незаконно депортували з України, або вивезли на окуповані території. Про це повідомив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Наталії Мосейчук, передає кореспондент УНН.

Ніколи російська сторона нам не повідомляла про стан дітей, де вони знаходяться, в яких умовах. Скільки я не намагався це робити через міжнародні організації, ніколи таких відповідей не надходило,

- сказав Лубінець.

Доповнення

У росії заявляють, що вивезли понад 700 тисяч українських дітей.

Майже 2,5 тис. українських дітей незаконно вивезли до Білорусі – розслідування.

Нагадаємо

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я (Yale HRL) опублікувала звіт, у якому стверджується: щонайменше 2442 українських дітей віком від 6 до 17 років, серед них і діти з соціально незахищених груп, були вивезені до білорусі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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