рф нанесла авиаудары по Харькову: открыто уголовное производство
Киев • УНН
Вечером 2 октября российские войска нанесли 5 авиаударов по Харькову и пригороду. В результате атаки ранены 10 человек, в том числе 3-летний ребенок. Открыто уголовное производство за нарушение законов войны.
Вечером 2 октября около 23:00 вражеские войска нанесли авиаудары по Харькову и его пригороду. Об этом сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает УНН.
Детали
По информации, враг осуществил пуски пяти управляемых авиабомб с двух самолетов Су-34. Предварительно, это были УМПБ Д-30СН, которые двигались со скоростью 600 км/ч, согласно данным систем ПВО.
Два снаряда попали на территории Дергачевской громады в пригороде Харькова. Еще три авиабомбы попали в сам город.
В Шевченковском районе зафиксировано два попадания в открытую местность, а в Салтовском районе один из снарядов попал в пятиэтажный жилой дом.
На месте трагедии работают прокуроры и следователи полиции, фиксируя последствия этого военного преступления. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины о нарушении законов и обычаев войны.
Напомним,
В результате вражеского удара ранения различной степени тяжести получили 10 человек, среди которых трехлетний ребенок.
Террористы обстреляли Харьков: количество пострадавших увеличилось до 10 человек2 октября 2024, 21:28 • 5615 просмотров