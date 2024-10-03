рф нанесла авиаудары по Харькову: открыто уголовное производство

Вечером 2 октября около 23:00 вражеские войска нанесли авиаудары по Харькову и его пригороду. Об этом сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает УНН.

Детали

По информации, враг осуществил пуски пяти управляемых авиабомб с двух самолетов Су-34. Предварительно, это были УМПБ Д-30СН, которые двигались со скоростью 600 км/ч, согласно данным систем ПВО.

Два снаряда попали на территории Дергачевской громады в пригороде Харькова. Еще три авиабомбы попали в сам город.

В Шевченковском районе зафиксировано два попадания в открытую местность, а в Салтовском районе один из снарядов попал в пятиэтажный жилой дом.

На месте трагедии работают прокуроры и следователи полиции, фиксируя последствия этого военного преступления. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины о нарушении законов и обычаев войны.

Напомним,

В результате вражеского удара ранения различной степени тяжести получили 10 человек, среди которых трехлетний ребенок.

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