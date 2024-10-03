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рф завдала авіаударів по Харкову: відкрито кримінальне провадження

рф завдала авіаударів по Харкову: відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 19375 перегляди

Ввечері 2 жовтня російські війська завдали 5 авіаударів по Харкову та передмістю. Внаслідок атаки поранено 10 осіб, у тому числі 3-річну дитину. Відкрито кримінальне провадження за порушення законів війни.

Увечері 2 жовтня близько 23:00 ворожі війська завдали авіаударів по Харкову та його передмістю. Про це повідомляє керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає УНН.

Деталі

За інформацією, ворог здійснив пуски пʼятьох керованих авіабомб із двох літаків Су-34. Попередньо, це були УМПБ Д-30СН, які рухалися зі швидкістю 600 км/год, згідно з даними систем ППО.

Два снаряди влучили на території Дергачівської громади у передмісті Харкова. Ще три авіабомби поцілили у саме місто.

У Шевченківському районі зафіксовано два влучання в відкриту місцевість, а у Салтівському районі один із снарядів влучив у пʼятиповерховий житловий будинок.

На місці трагедії працюють прокурори та слідчі поліції, фіксуючи наслідки цього воєнного злочину. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України щодо порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо

Внаслідок ворожого удару поранення різного ступеня тяжкості отримали 10 осіб, серед яких трирічна дитина.

Терористи обстріляли Харків: кількість постраждалих збільшилася до 10 осіб03.10.24, 00:28 • 19069 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКримінал та НП

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