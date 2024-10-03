рф завдала авіаударів по Харкову: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
Ввечері 2 жовтня російські війська завдали 5 авіаударів по Харкову та передмістю. Внаслідок атаки поранено 10 осіб, у тому числі 3-річну дитину. Відкрито кримінальне провадження за порушення законів війни.
Увечері 2 жовтня близько 23:00 ворожі війська завдали авіаударів по Харкову та його передмістю. Про це повідомляє керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає УНН.
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За інформацією, ворог здійснив пуски пʼятьох керованих авіабомб із двох літаків Су-34. Попередньо, це були УМПБ Д-30СН, які рухалися зі швидкістю 600 км/год, згідно з даними систем ППО.
Два снаряди влучили на території Дергачівської громади у передмісті Харкова. Ще три авіабомби поцілили у саме місто.
У Шевченківському районі зафіксовано два влучання в відкриту місцевість, а у Салтівському районі один із снарядів влучив у пʼятиповерховий житловий будинок.
На місці трагедії працюють прокурори та слідчі поліції, фіксуючи наслідки цього воєнного злочину. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України щодо порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо
Внаслідок ворожого удару поранення різного ступеня тяжкості отримали 10 осіб, серед яких трирічна дитина.
Терористи обстріляли Харків: кількість постраждалих збільшилася до 10 осіб03.10.24, 00:28 • 19069 переглядiв