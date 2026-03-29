рф использует спорт для прорыва международной изоляции - ЦПД

Несмотря на агрессию РФ против Украины, российские спортсмены постепенно возвращаются на международную арену – на этот раз через участие юниорских команд. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

По информации ЦПД, женская юниорская сборная России по волейболу выступит на международном турнире в итальянском городе Порденоне, который состоится 3–6 апреля. Команда будет участвовать в соревнованиях под государственным флагом и гимном Российской Федерации.

Такое решение стало возможным после рекомендации Международного олимпийского комитета, принятой в декабре 2025 года. Согласно ей, российских и белорусских юниоров разрешено допускать к международным соревнованиям с использованием государственной символики.

В центре отмечают, что подобные шаги создают опасный прецедент и фактически подрывают логику международных санкций. Несмотря на то, что взрослые национальные сборные формально остаются отстраненными, юниорские команды уже получают возможность представлять государство на мировой арене.

Существует риск, что такая практика распространится и на другие виды спорта.

Россия же использует такие кейсы для государственной пропаганды – это подается как доказательство "прорыва изоляции" и того, что "санкции не работают" - говорится в сообщении.

Специалисты также обращают внимание, что тезис "спорт вне политики" является манипулятивным. На международных соревнованиях спортсмены выступают как представители своих государств, а использование национальной символики имеет четкий политический контекст.

В случае России речь идет о государстве-агрессоре, которое ведет террористическую войну против Украины и убивает гражданских людей. Допуск россиян под национальной символикой означает фактическое игнорирование этой реальности и подрывает доверие к международному спорту - добавили в ЦПД.

В феврале шестерым российским и четырем белорусским спортсменам разрешили выступать под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине. Россия получила шесть мест в паралимпийских лыжах, лыжных гонках и сноуборде, Беларусь – четыре места в лыжных гонках.