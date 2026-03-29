рф використовує спорт для прориву міжнародної ізоляції - ЦПД
Київ • УНН
Юніорська збірна РФ з волейболу візьме участь у турнірі з національною символікою. ЦПД застерігає про використання спорту для просування пропаганди.
Попри агресію рф проти України, російські спортсмени поступово повертаються на міжнародну арену – цього разу через участь юніорських команд. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
Деталі
За інформацією ЦПД, жіноча юніорська збірна Росії з волейболу виступить на міжнародному турнірі в італійському місті Порденоне, який відбудеться 3–6 квітня. Команда братиме участь у змаганнях під державним прапором і гімном російської федерації.
Таке рішення стало можливим після рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, ухваленої у грудні 2025 року. Згідно з нею, російських і білоруських юніорів дозволено допускати до міжнародних змагань із використанням державної символіки.
У центрі наголошують, що подібні кроки створюють небезпечний прецедент і фактично підривають логіку міжнародних санкцій. Попри те, що дорослі національні збірні формально залишаються відстороненими, юніорські команди вже отримують можливість представляти державу на світовій арені.
Існує ризик, що така практика пошириться і на інші види спорту.
Росія ж використовує такі кейси для державної пропаганди - це подається як доказ "прориву ізоляції" та того, що "санкції не працюють
Фахівці також звертають увагу, що теза "спорт поза політикою" є маніпулятивною. На міжнародних змаганнях спортсмени виступають як представники своїх держав, а використання національної символіки має чіткий політичний контекст.
У випадку росії йдеться про державу-агресорку, яка веде терористичну війну проти України і вбиває цивільних людей. Допуск росіян під національною символікою означає фактичне ігнорування цієї реальності та підриває довіру до міжнародного спорту
Нагадаємо
У лютому шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам дозволили виступати під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні. росія отримала шість місць у паралімпійських лижах, лижних гонках та сноуборді, білорусь – чотири місця у лижних гонках.