29 березня, 13:23
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
29 березня, 12:02
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
рф використовує спорт для прориву міжнародної ізоляції - ЦПД

Київ • УНН

 • 1660 перегляди

Юніорська збірна РФ з волейболу візьме участь у турнірі з національною символікою. ЦПД застерігає про використання спорту для просування пропаганди.

рф використовує спорт для прориву міжнародної ізоляції - ЦПД

Попри агресію рф проти України, російські спортсмени поступово повертаються на міжнародну арену – цього разу через участь юніорських команд. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

За інформацією ЦПД, жіноча юніорська збірна Росії з волейболу виступить на міжнародному турнірі в італійському місті Порденоне, який відбудеться 3–6 квітня. Команда братиме участь у змаганнях під державним прапором і гімном російської федерації.

Таке рішення стало можливим після рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, ухваленої у грудні 2025 року. Згідно з нею, російських і білоруських юніорів дозволено допускати до міжнародних змагань із використанням державної символіки.

У центрі наголошують, що подібні кроки створюють небезпечний прецедент і фактично підривають логіку міжнародних санкцій. Попри те, що дорослі національні збірні формально залишаються відстороненими, юніорські команди вже отримують можливість представляти державу на світовій арені. 

Існує ризик, що така практика пошириться і на інші види спорту.

Росія ж використовує такі кейси для державної пропаганди - це подається як доказ "прориву ізоляції" та того, що "санкції не працюють

- йдеться у повідомленні.

Фахівці також звертають увагу, що теза "спорт поза політикою" є маніпулятивною. На міжнародних змаганнях спортсмени виступають як представники своїх держав, а використання національної символіки має чіткий політичний контекст.

У випадку росії йдеться про державу-агресорку, яка веде терористичну війну проти України і вбиває цивільних людей. Допуск росіян під національною символікою означає фактичне ігнорування цієї реальності та підриває довіру до міжнародного спорту

- додали у ЦПД.

Нагадаємо

У лютому шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам дозволили виступати під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні. росія отримала шість місць у паралімпійських лижах, лижних гонках та сноуборді, білорусь – чотири місця у лижних гонках.

Ольга Розгон

