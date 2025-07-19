РФ готовит новых коллаборантов среди активистов кремлевских движений - ЦНС

Оккупанты активно вербуют молодежь с временно оккупированных территорий Украины для работы на себя. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

На специальные "курсы управления" собрали 200 участников кремлевских движений, которых обучают преподаватели из РФ. После - стажировка в оккупационных администрациях - говорится в сообщении.

"Профессии или опыта у большинства нет. Главное, что ищет враг – склонность к предательству и местная прописка", - добавили в ЦНС.

Напомним

россияне запустили программу "госстарт" для молодежи от 18 лет на временно оккупированных территориях Украины, чтобы привлечь их к работе в оккупационных администрациях. Участие могут принять совершеннолетние без образования и опыта, но желающих нет.

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