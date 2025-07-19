рф готує нових колаборантів серед активістів кремлівських рухів - ЦНС
Київ • УНН
Центр національного спротиву повідомляє, що окупанти активно вербують українську молодь на тимчасово окупованих територіях. 200 учасників кремлівських рухів проходять "курси управління" з подальшим стажуванням в окупаційних адміністраціях.
Окупанти активно вербують молодь з тимчасово окупованих територій України для роботи на себе. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
На спеціальні "курси управління" зібрали 200 учасників кремлівських рухів, яких навчають викладачі з рф. Після - стажування в окупаційних адміністраціях
"Фаху чи досвіду у більшості немає. Головне, що шукає ворог – схильність до зради та місцева прописка", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
росіяни запустили програму "держстарт" для молоді від 18 років на тимчасово окупованих територіях України, щоб залучити їх до роботи в окупаційних адміністраціях. Участь можуть взяти повнолітні без освіти та досвіду, але охочих немає.
"росгвардія" агітує молодь вступати до своїх лав18.07.25, 02:10 • 5152 перегляди