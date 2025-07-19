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П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
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рф готує нових колаборантів серед активістів кремлівських рухів - ЦНС

Київ • УНН

 • 842 перегляди

Центр національного спротиву повідомляє, що окупанти активно вербують українську молодь на тимчасово окупованих територіях. 200 учасників кремлівських рухів проходять "курси управління" з подальшим стажуванням в окупаційних адміністраціях.

рф готує нових колаборантів серед активістів кремлівських рухів - ЦНС

Окупанти активно вербують молодь з тимчасово окупованих територій України для роботи на себе. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

На спеціальні "курси управління" зібрали 200 учасників кремлівських рухів, яких навчають викладачі з рф. Після - стажування в окупаційних адміністраціях

- йдеться у дописі.

"Фаху чи досвіду у більшості немає. Головне, що шукає ворог – схильність до зради та місцева прописка", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

росіяни запустили програму "держстарт" для молоді від 18 років на тимчасово окупованих територіях України, щоб залучити їх до роботи в окупаційних адміністраціях. Участь можуть взяти повнолітні без освіти та досвіду, але охочих немає.

"росгвардія" агітує молодь вступати до своїх лав18.07.25, 02:10 • 5152 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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