рф готує нових колаборантів серед активістів кремлівських рухів - ЦНС

Окупанти активно вербують молодь з тимчасово окупованих територій України для роботи на себе. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

На спеціальні "курси управління" зібрали 200 учасників кремлівських рухів, яких навчають викладачі з рф. Після - стажування в окупаційних адміністраціях - йдеться у дописі.

"Фаху чи досвіду у більшості немає. Головне, що шукає ворог – схильність до зради та місцева прописка", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

росіяни запустили програму "держстарт" для молоді від 18 років на тимчасово окупованих територіях України, щоб залучити їх до роботи в окупаційних адміністраціях. Участь можуть взяти повнолітні без освіти та досвіду, але охочих немає.

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