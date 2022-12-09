рф тормозит работу «зерновой инициативы», в очереди более 80 судов

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«Сейчас более 13 млн тонн агропродукции на экспорт, а можем дать еще десятки миллионов тонн. Наши порты вовлечены в экспортную зерновую инициативу, работают только на половину мощности. И это только потому, что россия тормозит реализацию экспорта, держит суда в ожидании инспекции. По состоянию на сегодняшний день более 80 судов ожидают», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что из-за этого у сотен тысяч людей на столах меньше еды и они переплачивают за продовольствие, поскольку одно государство шантажирует всех продовольствием.

«Среднее время ожидания судов составляет 3-5 недель. Поэтому ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн украинской агропродукции, - рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский ранее сообщал, что "зерновая инициатива" не работает по полной из-за России.

17 ноября сообщалось, что соглашение о безопасном экспорте агропродукции из портов Украины продлили еще на 120 дней.