рф гальмує роботу «зернової ініціативи», в черзі понад 80 суден
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. росія гальмує роботу «зернової ініціативи», В черзі понад 80 суден. Середній час очікування суден становить 3-5 тижнів, тому щомісяця недоекспортується 2-3 млн тонн агропродукції. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до TRT World Forum 2022, передає УНН.
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«Зараз понад 13 млн тонн агропродукції на експорт, а можемо дати ще десятки мільйонів тонн. Наші порти залучені в експортній зерновій ініціативі, працюють лише на половину потужності. І це лише тому, що росія гальмує реалізацію експорту, тримає судна в очікуванні інспекції. Станом на сьогодні понад 80 суден очікують», - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що через це у сотень тисяч людей на столах менше їжі та переплачують за продовольство, оскільки одна держава шантажує всіх продовольством.
«Середній час очікування суден становить 3-5 тижнів. Тому щомісяця недоекспортується 2-3 млн тонн української агропродукції», - розповів Зеленський.
Доповнення
Зеленський раніше повідомляв, що "зернова ініціатива" не працює на повну через росію.
17 листопада повідомлялося, що угоду про безпечний експорт агропродукції з портів України продовжили ще на 120 днів.