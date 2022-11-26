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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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"Зернова ініціатива" не працює на повну через росію - Зеленський

"Зернова ініціатива" не працює на повну через росію - Зеленський

Київ • УНН

 • 1060570 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. "Зернова ініціатива" досі не працює на повну, адже росія намагається затягнути рух суден. Черга у Босфорі складає на сьогодні понад 80 кораблів. Про це заявив Президент України Володимира Зеленського під час International Summit on Food Security, передає кореспондент УНН.

Цитата

«На сьогодні з наших портів вийшло майже 500 суден. Це 12 млн тонн агропродукції для 40 країн світу й для всіх суспільств. Втім зернова ініціатива досі не працює на жаль на повну. росія намагається затягнути рух суден, черга у Босфорі складає на сьогодні понад 80 кораблів», - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що Україна виступає за збільшення числа портів та безстрокове продовження цієї ініціативи аби росія не заблокувала її знову.

Зеленський додав, що сьогодні завантажується ще одне судно для Ефіопії.

"Сьогодні завантажується ще одне судно, це ще 30 тис. тонн пшениці для людей з Ефіопії й зараз з під завантаження до портів України йдуть ще три судна. Вони доставляють понад 80 тис. тонн продовольчої пшениці для країн, які найбільше цього потребують", - сказав Зеленський.

Доповнення

17 листопада повідомлялося, що угоду про безпечний експорт агропродукції з портів України продовжили ще на 120 днів.

22 липня Україна, ООН, Туреччина та росія підписали угоду (Україна й росія окремо) щодо безпечного проходу суден через українські порти (Одеса, Чорноморськ, Південний), які було заблоковано після повномасштабного вторгнення рф 24 лютого.

Україна є великим експортером зерна, тому блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно із зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження зайшло в порт Одещини 6 серпня.

Українські Національні Новини

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