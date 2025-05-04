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рф давит на Покровском и Новопавловском направлениях: 201 боестолкновение за сутки

Киев • УНН

 • 254 просмотра

В течение суток на фронте произошло большое количество боевых столкновений, больше всего на Покровском и Новопавловском направлениях. рф совершила более 4 тысяч обстрелов позиций ВСУ.

рф давит на Покровском и Новопавловском направлениях: 201 боестолкновение за сутки

На фронте в воскресенье произошло 201 боевое столкновение, больше всего оккупанты давят на Покровском и Новопавловском направлениях. В общем, армия рф совершила 4062 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов. Об этом в вечерней сводке 04 мая сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на российско-украинском фронте зафиксировано 201 боевое столкновение.

российские захватчики нанесли один ракетный и 70 авиационных ударов, применив одну ракету и 116 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 779 дронов-камикадзе и осуществили 4062 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска, Строевки и Тихого. В то же время враг наносил авиационные удары по районам Захаровки, Рубежного и Волчанска.

На Купянском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районах Голубовки, Петропавловки и в сторону Песчаного, Глушковки и Новоосинового. Украинские защитники отбили четыре вражеские атаки, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 22 раза атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Новое, Копанки, Твердохлебово, Колодези и в сторону Зеленой Долины, Липового, Ольговки, Липового, Редкодуба. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в направлениях Григоровки и Верхнекаменского. Две попытки врага продвинуться вперед были успешно отбиты нашими защитниками, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении продолжается одно боевое столкновение вблизи Ступочек. Силы обороны успешно остановили девять штурмов захватчиков в сторону Майского, Белой Горы и вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дилиевки. Наши защитники успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения пытались прорвать нашу оборону в сторону населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Луч, Новосергеевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка, Богатырь и в районах населенных пунктов Малиновка, Даченское, Зверово, Новоалександровка, Удачное, Елизаветовка, Лысовка, Шевченко, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 70 вражеских атак, до сих пор продолжаются 12 боевых столкновений. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по районам Покровска, Сухого Яра, Зари, Леонидовки, Дружковки, Русского Яра, Малиновки, Удачного, Новопавловки, Зеленого Кута и Новоукраинки

- говорится в отчете.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 177 оккупантов, 103 из них - безвозвратно. Также уничтожено три единицы автомобильной техники, три БпЛА, один мотоцикл и одну боевую бронированную машину противника.

На Новопавловском направлении враг 40 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Равнополь, Новополь, Новоселка, Привольное и в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Богатырь. Шесть атак продолжаются до сих пор. российские террористы нанесли авиационные удары по районам Новополя, Новодаровки, Новоукраинки, Зеленого Кута, Богатыря и Зеленого Поля.

При поддержке авиации, захватчики пять раз атаковали позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении. В то же время наносил авиаудары по Гуляйполю.

На Ореховском направлении наши войска отбили три атаки противника вблизи Новоандреевки, Пятихаток и Степного. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по району Орехова.

Сегодня на Приднепровском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Веселое, Берислав и Бургунка.

На Курском направлении украинские защитники отбили 20 вражеских атак, два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Украина ожидает 1,8 млн снарядов и обсуждает создание авиашколы F-16 в Чехии - Зеленский04.05.25, 17:46 • 8038 просмотров

Вита Зеленецкая

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