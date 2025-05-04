рф тисне на Покровському та Новопавлівському напрямках: 201 боєзіткнення за добу

На фронті у неділю відбулося 201 бойове зіткнення, найбільше окупанти тиснуть на Покровському та Новопавлівському напрямках. Загалом, армія рф здійснила 4062 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. Про це у вечірньому зведенні 04 травня повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 годину, на російсько-українському фронті зафіксовано 201 бойове зіткнення.

російські загарбники завдали одного ракетного та 70 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 116 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 779 дронів-камікадзе та здійснили 4062 обстріли позицій наших військ і населених пунктів - звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська, Строївки та Тихого. Водночас ворог завдавав авіаційних ударів по районах Захарівки, Рубіжного та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник атакував позиції наших оборонців у районах Голубівки, Петропавлівки та в бік Піщаного, Глушківки й Новоосинового. Українські захисники відбили чотири ворожі атаки, ще три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 22 рази атакували позиції українців у районах населених пунктів Нове, Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Липового, Ольгівки, Липового, Рідкодуба. Одне бойове зіткнення триває до цього часу.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося три бойові зіткнення в напрямках Григорівки та Верхньокам’янського. Дві спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями, ще одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку триває одне бойове зіткнення поблизу Ступочок. Сили оборони успішно зупинили дев’ять штурмів загарбників у бік Майського, Білої Гори та поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки. Наші захисники успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи намагалися прорвати нашу оборону в бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир та в районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка.

Сили оборони стримують натиск противника та відбили 70 ворожих атак, дотепер тривають 12 бойових зіткнень. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах Покровська, Сухого Яру, Зорі, Леонідівки, Дружківки, Русиного Яру, Малинівки, Удачного, Новопавлівки, Зеленого Кута та Новоукраїнки - йдеться у звіті.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 177 окупантів, 103 з них – безповоротно. Також знищено три одиниці автомобільної техніки, три БпЛА, один мотоцикл та одну бойову броньовану машину противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 40 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка, Привільне та в бік населених пунктів Зелене Поле, Шевченко, Багатир. Шість атак тривають досі. російські терористи завдали авіаційних ударів по районах Новополя, Новодарівки, Новоукраїнки, Зеленого Кута, Багатиря та Зеленого Поля.

За підтримки авіації, загразбники п’ять разів атакували позиції наших захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку. Водночас завдавав авіаударів по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили три атаки противника поблизу Новоандріївки, П’ятихаток та Степового. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по району Оріхова.

Сьогодні на Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Веселе, Берислав та Бургунка.

На Курському напрямку українські захисники відбили 20 ворожих атак, два бойові зіткнення тривають до цього часу.

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