14:15 • 38 просмотра
Что будет с ценами на продуктовую корзину – ответ эксперта
Эксклюзив
13:18 • 4186 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
08:19 • 34043 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 45723 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 27077 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 28434 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 47379 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 39450 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 40374 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 34921 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
рф баллистикой ударила по причалу Черноморского порта: ранен член экипажа гражданского судна под флагом Мальты

Киев • УНН

 • 90 просмотра

рф атаковала причал Черноморского порта баллистической ракетой, где находилось гражданское судно под флагом Мальты. Ранен один член экипажа, судно готовилось к перевозке контейнерного груза.

рф баллистикой ударила по причалу Черноморского порта: ранен член экипажа гражданского судна под флагом Мальты

рф баллистической ракетой атаковала причал Черноморского порта, где находилось гражданское судно под флагом Мальты, есть раненый. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Баллистической ракетой атакован причал Черноморского порта, где находилось гражданское судно под флагом Мальты. К сожалению, ранен один член экипажа. Сейчас ему оказывается необходимая помощь.

- сообщил Кулеба.

По словам чиновника, судно готовилось к перевозке контейнерного груза.

путин пригрозил, что рф расширит атаки на украинские порты02.12.25, 17:41 • 9992 просмотра

В результате удара были повреждены три контейнера и произошла утечка масла. Для локализации последствий устанавливается боновое заграждение. Это очередной акт российского террора против гражданской портовой инфраструктуры, международной торговли и безопасности мореплавания. Россия сознательно атакует объекты, обеспечивающие экспорт, логистику и продовольственную безопасность. Все соответствующие службы работают на месте.

- добавил Кулеба.

Вместе с тем, по словам чиновника, "Украина продолжает обеспечивать работу портов и выполнять свои международные обязательства, несмотря на постоянные атаки агрессора".

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Мальта
Украина