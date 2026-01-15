рф баллистикой ударила по причалу Черноморского порта: ранен член экипажа гражданского судна под флагом Мальты
Киев • УНН
рф атаковала причал Черноморского порта баллистической ракетой, где находилось гражданское судно под флагом Мальты. Ранен один член экипажа, судно готовилось к перевозке контейнерного груза.
рф баллистической ракетой атаковала причал Черноморского порта, где находилось гражданское судно под флагом Мальты, есть раненый. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.
Баллистической ракетой атакован причал Черноморского порта, где находилось гражданское судно под флагом Мальты. К сожалению, ранен один член экипажа. Сейчас ему оказывается необходимая помощь.
По словам чиновника, судно готовилось к перевозке контейнерного груза.
путин пригрозил, что рф расширит атаки на украинские порты02.12.25, 17:41 • 9992 просмотра
В результате удара были повреждены три контейнера и произошла утечка масла. Для локализации последствий устанавливается боновое заграждение. Это очередной акт российского террора против гражданской портовой инфраструктуры, международной торговли и безопасности мореплавания. Россия сознательно атакует объекты, обеспечивающие экспорт, логистику и продовольственную безопасность. Все соответствующие службы работают на месте.
Вместе с тем, по словам чиновника, "Украина продолжает обеспечивать работу портов и выполнять свои международные обязательства, несмотря на постоянные атаки агрессора".