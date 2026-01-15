рф балістикою ударила по причалу Чорноморського порту: поранено члена екіпажу цивільного судна під прапором Мальти
Київ • УНН
рф атакувала причал Чорноморського порту балістичною ракетою, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти. Поранено одного члена екіпажу, судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу.
рф балістичною ракетою атакувала причал Чорноморського порту, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти, є поранений. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.
Балістичною ракетою атаковано причал Чорноморського порту, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти. На жаль, поранено одного члена екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога
За словами урядовця, cудно готувалося до перевезення контейнерного вантажу.
путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти02.12.25, 17:41 • 9992 перегляди
Внаслідок удару було пошкоджено три контейнери і стався витік олії. Для локалізації наслідків встановлюється бонове загородження. Це черговий акт російського терору проти цивільної портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та безпеки мореплавства. Росія свідомо атакує об’єкти, що забезпечують експорт, логістику та продовольчу безпеку. Усі відповідні служби працюють на місці
Разом з тим, за словами урядовця, "Україна продовжує забезпечувати роботу портів і виконувати свої міжнародні зобов’язання, попри постійні атаки агресора".