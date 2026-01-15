$43.180.08
14:15
Що буде з цінами на продуктовий кошик - відповідь експерта
Ексклюзив
13:18
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
08:19
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
рф балістикою ударила по причалу Чорноморського порту: поранено члена екіпажу цивільного судна під прапором Мальти

Київ • УНН

 • 76 перегляди

рф атакувала причал Чорноморського порту балістичною ракетою, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти. Поранено одного члена екіпажу, судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу.

рф балістикою ударила по причалу Чорноморського порту: поранено члена екіпажу цивільного судна під прапором Мальти

рф балістичною ракетою атакувала причал Чорноморського порту,  де перебувало цивільне судно під прапором Мальти, є поранений. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Балістичною ракетою атаковано причал Чорноморського порту,  де перебувало цивільне судно під прапором Мальти. На жаль, поранено одного члена екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога 

- повідомив Кулеба.

За словами урядовця, cудно готувалося до перевезення контейнерного вантажу.

путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти02.12.25, 17:41 • 9992 перегляди

Внаслідок удару було пошкоджено три контейнери і стався витік олії. Для локалізації наслідків встановлюється бонове загородження.  Це черговий акт російського терору проти цивільної портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та безпеки мореплавства. Росія свідомо атакує об’єкти, що забезпечують експорт, логістику та продовольчу безпеку. Усі відповідні служби працюють на місці 

- додав Кулеба.

Разом з тим, за словами урядовця, "Україна продовжує забезпечувати роботу портів і виконувати свої міжнародні зобов’язання, попри постійні атаки агресора".

Антоніна Туманова

