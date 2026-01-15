рф балістикою ударила по причалу Чорноморського порту: поранено члена екіпажу цивільного судна під прапором Мальти

рф балістичною ракетою атакувала причал Чорноморського порту, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти, є поранений. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Балістичною ракетою атаковано причал Чорноморського порту, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти. На жаль, поранено одного члена екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога - повідомив Кулеба.

За словами урядовця, cудно готувалося до перевезення контейнерного вантажу.

путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти

Внаслідок удару було пошкоджено три контейнери і стався витік олії. Для локалізації наслідків встановлюється бонове загородження. Це черговий акт російського терору проти цивільної портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та безпеки мореплавства. Росія свідомо атакує об’єкти, що забезпечують експорт, логістику та продовольчу безпеку. Усі відповідні служби працюють на місці - додав Кулеба.

Разом з тим, за словами урядовця, "Україна продовжує забезпечувати роботу портів і виконувати свої міжнародні зобов’язання, попри постійні атаки агресора".