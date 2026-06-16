рф атаковала Украину баллистикой, обезвредили 114 из 132 дронов
Киев • УНН
ПВО сбила и подавила 114 вражеских дронов из 132, запущенных россией за ночь. Также враг выпустил две баллистические ракеты и атаковал девять локаций.
россия за ночь выпустила по Украине две баллистические ракеты и 132 дрона, из них 114 сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 июня (с 18:00 15 июня) противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской обл. рф, а также 132 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Шаталово, Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания ракет и 16 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.
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