Генштаб обновил потери рф: минус 1230 солдат и более 2000 беспилотников
Киев • УНН
За сутки оккупанты потеряли 1230 солдат, 2062 беспилотника и 50 крылатых ракет. Общие потери личного состава рф составляют более 1,3 миллиона человек.
За сутки 15 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1230 солдат, 2062 БпЛА и 50 крылатых ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — 1385420 (+1230) человек ликвидировано
- танков — 12026 (+1)
- боевых бронированных машин — 24768 (+5)
- артиллерийских систем — 44118 (+36)
- РСЗО — 1872 (+2)
- средства ПВО — 1427 (+7)
- самолетов — 436 (0)
- вертолетов — 353 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3553541 (+2062)
- наземных робототехнических комплексов — 1667 (+3)
- корабли / катера — 33 (0)
- подводные лодки — 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 107508 (+417)
- специальная техника — 4300 (+4)
- крылатые ракеты — 4783 (+50)
Данные уточняются.
Напомним
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о преимуществе Украины в FPV-дронах 1,5 к 1. Он добавил, что в мае беспилотники поразили 180 тысяч целей и уничтожили 4 тысячи "Шахедов".
В мае ВСУ освободили более 100 км² территории и нанесли врагу ущерб более чем на миллиард долларов - Сырский08.06.26, 12:21 • 4080 просмотров