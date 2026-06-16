Генштаб обновил потери рф: минус 1230 солдат и более 2000 беспилотников

За сутки 15 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1230 солдат, 2062 БпЛА и 50 крылатых ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава — 1385420 (+1230) человек ликвидировано

танков — 12026 (+1)

боевых бронированных машин — 24768 (+5)

артиллерийских систем — 44118 (+36)

РСЗО — 1872 (+2)

средства ПВО — 1427 (+7)

самолетов — 436 (0)

вертолетов — 353 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3553541 (+2062)

наземных робототехнических комплексов — 1667 (+3)

корабли / катера — 33 (0)

подводные лодки — 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн — 107508 (+417)

специальная техника — 4300 (+4)

крылатые ракеты — 4783 (+50)

Данные уточняются.

Напомним

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о преимуществе Украины в FPV-дронах 1,5 к 1. Он добавил, что в мае беспилотники поразили 180 тысяч целей и уничтожили 4 тысячи "Шахедов".

В мае ВСУ освободили более 100 км² территории и нанесли врагу ущерб более чем на миллиард долларов - Сырский