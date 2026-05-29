рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", 217 из 232 дронов обезврежены

рф за ночь атаковала Украину баллистической ракетой и 232 дронами, 217 из которых сбиты или подавлены, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 мая (с 18:00 28 мая) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/С-400 из Курской обл. – рф, а также 232 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда из ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 217 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падения сбитых (обломки БпЛА) на 7 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины – несколько вражеских БпЛА.

