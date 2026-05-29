рф атаковала турецкое гражданское судно в Черном море, есть раненые члены экипажа - ВМСУ

российские войска ночью нанесли удар беспилотником по гражданскому сухогрузу ANT, следовавшему из одного из портов Одесской области в Турцию. В результате атаки двое членов экипажа получили ранения. Об этом сообщили Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВМС, судно под флагом Вануату, принадлежащее турецкому судовладельцу, перевозило груз в Турцию. Вражеский дрон попал в надстройку сухогруза, из-за чего на борту возник пожар.

Благодаря оперативным действиям подразделений Морской поисково-спасательной службы и Военно-Морских сил Украины возгорание удалось быстро локализовать.

Двое раненых членов экипажа оперативно эвакуированы катерами ВМС ВС Украины и доставлены в медицинское учреждение - говорится в сообщении ВМС.

В ВМС подчеркнули, что россия продолжает создавать угрозу международному судоходству в Черном море, совершая атаки на гражданскую инфраструктуру и торговые суда. По данным украинских военных, удар по сухогрузу был целенаправленным.

