рф атаковала село в Черниговской области: повреждены дома
Киев • УНН
Российская армия обстреляла Семеновскую громаду в Черниговской области, вероятно, КАБом. Повреждены частные дома и пристройки, но, по предварительным данным, обошлось без жертв.
В результате атаки, вероятно, КАБом в Семеновской громаде, Черниговская область, повреждены частные дома и пристройки во дворах. По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
"Еще один вражеский обстрел Семеновской громады сегодня — вероятно, КАБ. Российская армия снова целится по человеческому жилью. Взрывной волной повреждены частные дома и хозяйственные постройки", - написал он.
Напомним
Масштабный "прилет" по Семеновской громаде зафиксировали всего три дня назад, 15 марта. Тогда в результате атаки дрона пострадали четверо гражданских лиц. Раненую женщину госпитализировали.