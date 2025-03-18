рф атаковала село в Черниговской области: повреждены дома

В результате атаки, вероятно, КАБом в Семеновской громаде, Черниговская область, повреждены частные дома и пристройки во дворах. По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

"Еще один вражеский обстрел Семеновской громады сегодня — вероятно, КАБ. Российская армия снова целится по человеческому жилью. Взрывной волной повреждены частные дома и хозяйственные постройки", - написал он.

Напомним

Масштабный "прилет" по Семеновской громаде зафиксировали всего три дня назад, 15 марта. Тогда в результате атаки дрона пострадали четверо гражданских лиц. Раненую женщину госпитализировали.