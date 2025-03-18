рф атакувала село на Чернігівщині: пошкоджені будинки

Внаслідок атаки, ймовірно, КАБом у Семенівській громаді, Чернігівська область, пошкоджено приватні будинки та прибудови у дворах. За попередніми даними, обійшлося без жертв, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

"Ще один ворожий обстріл Семенівської громади сьогодні — ймовірно, КАБ. Російська армія знову цілить по людському житлу. Вибуховою хвилею пошкоджені приватні оселі та господарчі споруди", - написав він.

Нагадаємо

Масштабний "приліт" по Семенівській громаді зафіксували всього три дні тому, 15 березня. Тоді внаслідок атаки дрона постраждали четверо цивільних громадян. Поранену жінку госпіталізували.