рф атаковала промышленную инфраструктуру Кривого Рога
Киев • УНН
Российские войска атаковали объект промышленной инфраструктуры Кривого Рога. Пострадавших нет, продолжается тушение пожара.
рф атаковала объект промышленной инфраструктуры Кривого Рога на Днепровщине, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в соцсетях, пишет УНН.
Враг атаковал объект промышленной инфраструктуры города. Слава Богу - без пострадавших. Приступили к тушению пожара
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По данным Вилкула, ночью враг также атаковал БпЛА Кривой Рог. Также была повреждена инфраструктура. Возник пожар.
Как сообщал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, за ночь враг атаковал три района области беспилотниками.