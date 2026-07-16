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Техника

рф атаковала промышленную инфраструктуру Кривого Рога

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

Российские войска атаковали объект промышленной инфраструктуры Кривого Рога. Пострадавших нет, продолжается тушение пожара.

рф атаковала промышленную инфраструктуру Кривого Рога

рф атаковала объект промышленной инфраструктуры Кривого Рога на Днепровщине, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в соцсетях, пишет УНН.

Враг атаковал объект промышленной инфраструктуры города. Слава Богу - без пострадавших. Приступили к тушению пожара

- написал Вилкул.

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Дополнение

По данным Вилкула, ночью враг также атаковал БпЛА Кривой Рог. Также была повреждена инфраструктура. Возник пожар.

Как сообщал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, за ночь враг атаковал три района области беспилотниками.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Взрывы
Пожары
Вилкул Александр
Днепропетровская область
Кривой Рог