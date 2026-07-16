Ракетная атака рф на Одессу унесла жизнь человека, трое ранены
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Одессу погиб один человек, еще трое получили ранения. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Очередная атака рф на Одессу унесла жизнь человека, еще трое ранены, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в четвер глава Одесской ОВА Олег Кипер и глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях, пишет УНН.
Детали
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, "в Одессе в результате вражеской атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
По предварительным данным, к сожалению, один человек погиб, еще трое пострадали
"К сожалению, стало известно, что в результате вражеской атаки погиб человек", - подтвердил Лысак.
Со слов главы ОВА, на местах продолжается ликвидация последствий атаки, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация уточняется.
Напомним
россия снова нанесла ракетный удар по инфраструктуре Одессы.
Это не первая атака рф на Одессу за сегодня. Ранее от удара врага в городе были повреждены АЗС и учебное заведение.