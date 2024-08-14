рф атаковала Одессу, предварительно, ракетой "Искандер-М", есть попадания - Братчук

Сегодня вечером россия атаковала Одессу с территории временно оккупированного Крыма. Предварительно, ударили баллистикой - ракетой "Искандер-М". Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире Новости.LIVE Одесса, передает УНН.

"Можем подтвердить тот факт, что действительно враг атаковал в эти минуты Одессу с территории временно оккупированного Крыма. Предварительно, это "Искандер-М". Атаковал баллистикой. Насколько мне известно, то есть попадание, там работают соответствующие службы и уже после выполнения всех тех действий, которые обеспечивают и жизнь, и безопасность спасательной операции, соответствующие структуры сообщат о том, какие последствия этого прилета", - сказал Братчук.

Напомним

В Одессе после взрыва во время воздушной тревоги вспыхнул пожар.