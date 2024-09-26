рф атаковала Одесскую область ракетами и БПЛА: есть погибшая

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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26 сентября 2024, 05:53  •  5729 просмотра

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Ночью 26 сентября рф атаковала Одесскую область ракетами и дронами. В Одесском районе погибла 62-летняя женщина, повреждены здания и автомобили, произошло возгорание сухой травы.

Одесская область ночью и под утро 26 сентября подверглась дроновой и ракетной вражеской атаке. Есть сбитые цели, однако в Одесском районе погибла 62-летняя женщина, повреждены здания и машины. Также произошло возгорание сухой травы, рассказал в четверг председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами и беспилотниками. Силы противовоздушной обороны работали чрезвычайно напряженно, большинство вражеских целей было уничтожено. В результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина

- написал Кипер в Telegram.

По его словам, в результате ракетной атаки повреждены здания и автомобили. Также произошло возгорание сухой травы, спасатели оперативно ликвидировали пожар.

"Относительно дроновой атаки, которую террористы осуществили уже под утро: погибших и пострадавших нет, существенных разрушений инфраструктуры также не зафиксировано", - рассказал Кипер.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Из-за авиаудара рф по Запорожью уже 8 пострадавших: показали последствия26 сентября 2024, 05:36 • 7094 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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