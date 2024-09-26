рф атакувала Одещину ракетами та БПЛА: є загибла
Київ • УНН
Вночі 26 вересня рф атакувала Одеську область ракетами та дронами. В Одеському районі загинула 62-річна жінка, пошкоджено будівлі та автомобілі, сталося займання сухої трави.
Одеська область вночі та під ранок 26 вересня зазнала дронової та ракетної ворожої атаки. Є збиті цілі, однак в Одеському районі загинула 62-річна жінка, пошкоджені будівлі та автівки. Також сталося займання сухої трави, розповів у четвер голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Вночі ворог атакував Одещину ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено, більшість ворожих цілей була знищена. Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка
За його словами, внаслідок ракетної атаки пошкоджені будівлі та автівки. Також сталося займання сухої трави, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
"Щодо дронової атаки, яку терерости здійснили вже під ранок: загиблих та постраждалих немає, суттєвих руйнувань інфраструктури також не зафіксовано", - розповів Кіпер.
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